مقتل فلسطينيين بعد محاولتهما طعن إسرائيليين في الخليل والقدس الشرقية

أعلن سلطات الإحتلال الإسرائلية ( الجيش – الشرطة)؛ مقتل فلسطينيين حاولا طعن إسرائيليين صباح اليوم السبت في مدينتي الخليل جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وذكرت وكالة «الأنباء الفرنسية»، أن هجومًا وقع في الخليل قبيل الساعة التاسعة بالقرب من الجيب اليهودي في وسط المدينة حيث يعيش 600 اسرائيلي تحت حماية الجيش. وحاول فلسطيني أن يطعن بسكين مستوطنًا إسرائيليًا. وقال الجيش إن الاسرائيلي أطلق النار على الفلسطيني دفاعًا عن النفس ولم يصب بأذى.

واكدت قوات الأمن الفلسطينية؛ استشهاد شاب يدعى فضل القواسمي 18 عامًا يف الواقعة.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية -في بيان-، مقتل فلسطيني صباح السبت بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي في حي أرمون هانتسيف في القدس الشرقية. وقالت الناطقة باسم الشرطة، لوبا السمري، إن الفلسطيني الذي لم تكشف هويته حاول طعن جندي خلال تدقيق في الهوية وقتله العسكريون على الفور.

وأسفرت «انتفاضة السكاكين» التي بدأت في الأول من أكتوبر في الضفة الغربية المحتلة وامتدت إلى قطاع غزة عن قضاء 39 فلسطنيًا نحبهم ومئات الجرحى من الفلسطينيين، وسبعة قتلى وعشرات الجرحى الإسرائيليين.