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فيديو #في_القمة - شاهد تعنيف غالي لرمضان مباشرة بعد ' الوقفة '

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فيديو #في_القمة - شاهد تعنيف غالي لرمضان مباشرة بعد ' الوقفة ' فيديو #في_القمة - شاهد تعنيف غالي لرمضان مباشرة بعد ' الوقفة '

عنف حسام غالي لاعب الأهلي زميله رمضان صبحي بعدما كاد أن يتسبب في إلغاء مباراة السوبر المصرية أمام الزمالك الخميس في الإمارات.

وكرر رمضان وقوفه على الكرة مثلما فعل في قمة الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي واشتبك لاعبو الفريقين بعدها مباشرة وكاد أن ينهي الحكم الإسباني اللقاء.

واعتبر لاعبو الزمالك الذين خسروا المباراة 3-2 وقوف رمضان على الكرة استفزازا لهم وهو ما دفع حازم إمام لدخول الملعب لمحاولة الاحتكاك برمضان بعدما ركله بعد وقفة الدوري الأولى وتعرض للطرد وقتها.

والتقطت الكاميرات حسام غالي أفضل لاعب في المباراة وهو يوبخ رمضان بشدة بعد تلك الحركة التي كادت أن تهدر تقدم الأهلي 3-1 على غريمه الزمالك.

شاهد رد فعل غالي على ما فعله رمضان من هنا.

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فيديو اليوم السابع

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