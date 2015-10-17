«البيشمركة» تسقط طائرة استطلاع لداعش بقضاء تلعفر شمال غربي العراق

أسقطت قوات “البيشمركة” الكردية في محور الحردان شمال قضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمال غربي العراق اليوم/السبت/ طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لتنظيم(داعش) الإرهابي.

وقال مصدر عسكري كردي، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تسيير التنظيم للطائرة يستهدف جمع معلومات عن اماكن تواجد قوات “البيشمركة” التي تمكنت من اسقاطها واستحوذت على حطامها ، مشيرا إلى أن البيشمركة أسقطت في شهر سبتمبر الماضي طائرتين آخريين لداعش في محور “تلكيف” في نينوي.

على صعيد متصل، ألقى الطيران العراقي منشورات في اجواء مدينة الموصل مركز محافظة نينوي، أشار فيها ان القوات العراقية على الأبواب من أجل البدء بعملية تحرير الموصل، وان إذاعة ستبث قريبا لاعطاء توجيهات مهمة لسلامة اهالي الموصل والمساهمة في عملية التحرير.

ودعت المنشورات التى أعدتها وزارة الدفاع العراقية أهالي الموصل إلى التعاون مع القوات المسلحة وطالبتهم بالابتعاد عن أماكن تواجد عناصر داعش، مشيرة الى أن أبناء الموصل هم من سيحكمون المدينة ويقررون مصيرها.

يذكر أن تنظيم (داعش) اجتاح في يونيو الماضي عددا من محافظات وسط وشمال العراق، وارتكب جرائم ضد الإنسانية في هذه المناطق بحق سكانها والأقليات الدينية والعرقية ومن خالفه فى المنهج حتي من العراقيين المسلمين السنة، الذين ادعي انه جاء لحمايتهم وإعلان “الخلافة الإسلامية”.. ونصب زعيمه أبو بكر البغدادي نفسه “خليفة للمسلمين”، وأعلن “الدولة الإسلامية في العراق والشام”والتي تم اختصارها بكلمة(داعش)، وبدأ سيطرته علي مناطق الأغلبية السنية بالعراق، ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى/405 كم شمال العاصمة بغداد/ في 10 يونيو/حزيران 2014 وتمدد إلى محافظات نينوي وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة في العراق.. وشرعت القوات العراقية المشتركة في تحرير هذه المناطق ونجحت في ديالي وصلاح الدين وتواصل ذلك في الأنبار وكركوك وتستعد لاستعادة الموصل.