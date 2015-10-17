بالفيديو.. رغدة: لولا «السيسي» لازداد الوضع المأساوي في سوريا

قالت الفنانة السورية رغدة، إنه لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وصمود الجيش العربي السوري لازداد الوضع في سوريا، متابعة: “”لولا دحر النظام السابق في مصر واستلام الحكومة الحالية بقيادة الرئيس السيسي، وخلصنا من الكابوس ده، كان الوضع تضاعف في سوريا، ولولا صمود الجيش العربي السوري، مش يقلك مليشيات الأسد، مليشيات إيه يابن اللذينه، اسمه الجيش العربي السوري، لولا صموده 5 سنين كانت داعش بقت عندك في سيناء”.

وأضافت رغدة، في حوارها ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع عبر فضائية “الحياة2″، أن الوضع في سوريا حالياً أفضل كثير، ولكنها نفذت كثير أيضًا، مضيفة: “ولوا ذلك كانت أعلنت الدولة الكردية ثم التركمانية ثم الدولة الدرزية، ثم تقسم هذا الفسيفساء وتفكك، وغرقت سوريا كلها في الدم وضاعت، وبالتالي كانت ضاعت مصر كذلك”.

وقالت رغدة إن مستقبل سوريا سيكون أفضل، متابعة: “عدي على التاريخ وشاهد، حلب أبيدت عن بكرة أبيها في وقت من الأوقات وأتى عليها زلزال ولكنها عادت مرة آخرى”.