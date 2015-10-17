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' كلوب سيقود ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي ' ' كلوب سيقود ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي '

خاطب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مدحت عبد الهادي من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك.

الزمالك خسر لقب السوبر المصري لصالح الأهلي بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدفين.

وشن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوما عنيفا على جوزفالدو فيريرا المدير الفني الفريق ليصفه بالفاشل ويحمله مسؤولية خسارة اللقب.

قبل أن يعلن تعيين محمد صلاح كمدرب مساعد وطارق مصطفى كمدرب مساعد بصلاحيات وضع التشكيل الأساسي للفريق. (طالع التفاصيل).

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من مدحت عبد الهادي حدوث اتصال هاتفي من قبل مرتضى منصور إلى عبد الهادي ليطلب منه الحضور إلى الزمالك يوم السبت لأجل الانضمام إلى الجهاز الفني.

وكان مدحت عبد الهادي الملقب بقلب الأسد قد عمل في منصب المدرب المساعد للزمالك تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

ومن المنتظر عقد اجتماعا يوم السبت داخل نادي الزمالك بحضور محمد صلاح ومرتضى منصور وفيريرا. (طالع التفاصيل).

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