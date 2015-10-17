إصابة ربة منزل بطلق خرطوش حال مرورها من حفل عرس فى المنوفية

أصيبت ربة منزل بقرية الروضة، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش فى الوجه، حال مرورها من حفل عرس، تم نقلها إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع يفيد من وصول "آيات مسعد داود" 22 ربة منزل ومقيمة بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية مصابة بطلق خرطوش فى الوجه، حال مرورها من حفل عرس، بالانتقال الفورى اتهم زوج المصابة "محمود عبد المقصود" كلا من "طه إبراهيم والد العريس، "السعيد شوقى" والد العروس بالتسبب فى إصابة زوجته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.