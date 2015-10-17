ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط "أحمد.ش.ل" و"هانى.ج.ل" عاطلين، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح فى القليوبية.

ذكر بيان مديرية أمن القليوبية، أن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين ارتكاب أفراد العصابة عدة وقائع، حيث تبلغ لمركز الخانكة من المدعو "حمدى. م.ع" 49 سنة صاحب شركة بسرقة السيارة رقم 467 هـ س ى كرها عنه حال سيره بطريق ترعة الإسماعيلية، من قبل أربعة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، وتم العثور عليها عقب ذلك.

وكذا قيام ثلاثة أشخاص مجهولين بالتوقف أمام محل للهواتف المحمولة "ملك عامر.م.ش" 32 سنة وتهديده لوجود خلاف بينهم على هاتف محمول وقيام أحد الجيران "بيومى.ع.ب" 31 سنة صاحب مكتب عقارات بمغافلة أحدهم واستخلص سلاحا ناريا من يده عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 X 39 تحمل رقم 5758 بخزينتها عدد 3 طلقات من ذات العيار مستولى عليها من قطاع الأمن المركزى بشمال سيناء بتاريخ 14/6/2011م، ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 30 أحوال قسم شرطة العريش وفروا هاربين مطلقين عدة أعيرة نارية محدثين إصابة الأخير بطلق نارى بالساق اليمنى.

وتمكنت التحريات من تحديد المتهمين مرتكبى الواقعتين كل من "هانى.ج.ل" 27 سنة عاطل، و"أحمد.ش.ل" وشهرته "أحمد قدوم" 25 سنة عاطل وآخرين جار تحديدهما ومن خلال الملاحقات الأمنية تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهما ، وبمواجهتهما بما أسفرت عن التحريات اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع.

جار تطوير مناقشة المتهمين، لتحديد المتهمين الهاربين وضبطهما والوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، تحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة.