ضبط رئيس نقابة "النقل البرى" ونجله وآخر لتحصيلهم رسوما عضوية من سائقين لأنفسهم

نجح رجال مباحث المرور، فى القبض على رئيس نقابة العاملين بالنقل البرى ونجله، وآخر لقيامهم بتحصيل رسوم عضوية من السائقين لاستخراج تراخيص القيادة المهنية، وذلك باستخدام إيصالات مزورة، والاستيلاء على الأموال لأنفسهم، وتم ضبط بحوزتهم دفترى إيصالات نقدية ودفترى شهادة ضمان منسوب صدورها للنقابة مزورين و100 إيصال مختومة بخاتم منسوب للنقابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لتولى التحقيق.

كان تلقى ضباط مباحث المرور، بلاغا من "محمد س م" 30 سنة، أمين عام الاتحاد لنقابات النقل البرى، ومقيم دائرة قسم شبرا بقيام كل من "سيد ع أ " 57 سنة، رئيس نقابة العاملين بالنقل البرى ومقيم الجيزة، ونجله "محمود" 26 سنة، طالب بكلية الآداب بالقاهرة، و"عادل س أ" 27 سنة، دبلوم تجارة ومقيم الجيزة، بتحصيل رسوم عضوية من السائقين المترددين على وحدات المرور لاستخراج تراخيص القيادة المهنية بإيصالات مزورة منسوب صدورها للاتحاد العام لنقابات عمال النقل البرى والتحصل على المبالغ لأنفسهم دون أن يتم إدخالها الحساب الرسمى للنقابة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم أمام وحدة مرور القطامية وبحوزة الأول دفترى إيصالات نقدية ودفترى شهادة ضمان منسوب صدورها للنقابة (مزور) ومبلغ 2400 جنيه و100 إيصال مختومة بخاتم منسوب للنقابة (مزور).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واقتسامهم المبالغ المالية فيما بينهم وتحصلهم على المضبوطات من "عمرو ش ج" 40 سنة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال النقل البرى المتحدة المستقلة ومقيم شبرا الخيمة، وباستدعائه أيد ما جاء بأقوال باقى المتهمين فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

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