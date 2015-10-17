بلاتر: بلاتيني حصل على أموال من الفيفا لهذا السبب

(إفي): قال السويسري جوزيف بلاتر الموقوف الموقوف لمدة 90 يوما من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنه أبرم "اتفاقا شخصيا" مع ميشيل بلاتيني بشأن الاموال التي حصل عليها الفرنسي عام 2011 ويدور حولها تحقيق جنائي.

وقال بلاتر لقناة (آر.آر.أو.تي.في) السويسرية في أول تصريحات له بعد قرار لجنة القيم بالفيفا بإيقافه "كان عقدا مع ميشيل بلاتيني.. كان اتفاقا شخصيا وهذا ما حدث".

وأوضح أنه لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأن حصول بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) على مليوني فرانك سويسري (2 مليون دولار) التي يحقق فيها القضاء السويسري، ولكنه أكد أن كل شيء "سار وفقا للوائح".

وأكد بلاتر (79 عاما) أن قرار لجنة القيم بإيقافه مثل "صدمة" بالنسبة له، وقال إنه لا يفهم لماذا لا يمكنه الدخول إلى مكتبه في مقر الفيفا بزيورخ ورفض أن تتم إدانته مسبقا من قبل وسائل الاعلام.

وقال بلاتر الذي يتولى رئاسة الفيفا منذ 1998 إنه بحالة "جيدة رغم هذه الفترة الصعبة".

وأوقفت لجنة القيم بـ"فيفا" بلاتر وبلاتيني في الثامن من الشهر الجاري لمدة 90 يوما بعد الإعلان عن تحقيق النيابة السويسرية مع الأول في اتهامات بسوء الإدارة واستغلال الثقة.

ومن بين التهم التي يواجهها بلاتر دفع مليوني فرانك سويسري بالمخالفة للقانون إلى بلاتيني.

وأوضحت النيابة الفرنسية أنه يعتقد أن الأموال كانت مخصصة لأعمال تمت بين 1999 و2002 ولكن تم دفعها في 2011.

وطعن كل من بلاتر وبلاتيني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي على العقوبة أمام لجنة الاستئناف بالفيفا.