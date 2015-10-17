الفريق صاحب أعلى ربح مادي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.. ليس برشلونة

(إفي): بلغ إجمالي دخل مشاركة يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام الماضي 89 مليون يورو، متفوقا على نظيره برشلونة الإسباني رغم خسارته المباراة النهائية أمامه في برلين (1-3).

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة عن نسبة توزيع المكافئات على الفرق الـ32 التي شاركت في المسابقة لموسم 2014-2015 ، والتي وصل إجماليها لـ988 مليون يورو بدون حساب مكافآت مرحلة التصفيات المؤهلة التي ارتفعت بدورها بمقدار 36 مليون يورو مقارنة بالموسم 2013-2014.

ويحصل كل فريق يشارك في البطولة على 8.6 مليون يورو. إضافة إلى مليون يورو حوافز مقابل كل فوز ونصف مليون لكل تعادل في دور المجموعات وكذلك لكل مرحلة يتم تجاوزها في الأدوار الإقصائية، على أن يتم توزيع المكافئات وفقا للقيمة النسبية لكل دوري حسب سوق البث التلفزيوني وعوامل أخرى.

بناء على ذلك، حصل الفريق الإيطالي على أعلى دخل بين الفرق التي شاركت في دوري الأبطال العام الماضي، حيث حصد 89 مليون يورو، متفوقا على فرق مثل برشلونة الذي رفع كأس البطولة.

وجاء ترتيب المكافئات على النحو التالي: يوفنتوس 89 مليون و100 ألف يورو، برشلونة 61 مليون و27 ألف يورو، باريس سان جيرمان 56 مليون و157 ألف يورو، ريال مدريد 52 مليون و545 ألف يورو، موناكو 52 مليون و395 ألف يورو، بايرن ميونخ 49 مليون و865 ألف يورو، روما 45 مليون و918 ألف يورو، مانشستر سيتي 45 مليون و852 ألف يورو، أتلتيكو مدريد 43 مليون و723 ألف يورو، تشيلسي 39 مليون و230 ألف يورو، أثلتيك بلباو 23 مليون و461 ألف يورو.