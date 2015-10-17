أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - ميسي يحسم قراره بشأن المشاركة مع الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات المونديال

Google+ Print
تقرير - ميسي يحسم قراره بشأن المشاركة مع الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات المونديال تقرير - ميسي يحسم قراره بشأن المشاركة مع الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات المونديال

وصل البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى القاهرة لبداية مهمته مع النادي الأهلي.

ونجح زيزو في رفع لقب السوبر المصري على حساب الزمالك بعدما فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الإمارات.

وتحرك بيسيرو من البرتغال مرورا على برشلونة قبل أن يصل إلى القاهرة مساء الجمعة رفقة الثلاثي المساعد فيتور بيسيرو وأليكساندر دوس سانتوس وريكاردو ديونيسيو.

وستكون مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش في افتتاح مباريات الأهلي بالدوري المصري يوم الخميس هي أولى مباريات بيسيرو مع الأهلي.

ويعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا صباح يوم الأحد لتقديم بيسيرو لوسائل الإعلام.

شاهد - صور وصول بيسيرو إلى القاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع