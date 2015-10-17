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إصابة 6 أشخاص في مُشاجرةٍ على الميراث في سوهاج‎

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إصابة 6 أشخاص في مُشاجرةٍ على الميراث في سوهاج‎ إصابة 6 أشخاص في مُشاجرةٍ على الميراث في سوهاج‎

صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة على الميراث بناحية الحمادية – دائرة مركز سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج ، يفيد بوقوع مُشاجرة بناحية الحمادية – دائرة المركز.

وتبين بالانتقال والفحص، وقوع مُشاجرة بين كلٍ من : “طرف أول”، المدعو “ناجح حماد عبدالجابر”، 50 عامًا – مدرس، مُصابًا ” بكسور وكدمات مُتفرقة بالجسم”، وتم حجز بمستشفى سوهاج العام، والمدعو “أحمد ناجح حماد”، 16 عامًا – طالب، والمدعو “محمد ناجح حماد”، 14 عامًا – طالب، وكانا مُصابين” بكدماتٍ وسحجات مُتفرقة بالجسم “، و”طرف ثان”، المدعو “محمد الراوي يونس”، 27 عامًا – عامل، والمدعو “عبدالله الراوي يونس”، 21 عامًا –عامل، مُصابين ” بجروح متفرقة بالجسم “، و”الراوي يونس عبدالرحيم”، 59 عامًا، ويقيم الطرفان بذات الناحية .

ويرجع سبب المشاجرة إلى نزاعٍ على الميراث، وتم  ضبط  طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما على الأخر بالضرب وإحداث إصابته، وكُلفـت إدارة البحـث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16019 جنح المركز لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة.

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