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مصرع سيدة وثلاثة أطفال من المهاجرين غرقًا في بحر ايجه

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مصرع سيدة وثلاثة أطفال من المهاجرين غرقًا في بحر ايجه مصرع سيدة وثلاثة أطفال من المهاجرين غرقًا في بحر ايجه

غرق – تعبيرية

أعلن خفر السواحل اليوناني، صباح اليوم السبت، أن أربعة مهاجرين هم ثلاثة أطفال وامرأة لقوا مصرعهم غرقًا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بعد غرق مركبهم في بحر إيجه.

وقال المصدر نفسه بحسب وكالة «الأنباء الفرنسية»، إن المهاجرين الأربعة الذين لم تكشف جنسياتهم ماتوا غرقًا بالقرب من جزيرة كاليمنوس. فيما أمكن إنقاذ أحد عشر شخصًا آخرين كانوا على متن المركب نفسه بينما تبحث فرق الانقاذ عن طفل مفقود.

وتقول منظمة الهجرة الدولية، إن نحو 300 مهاجٍر فارين من النزاعات والفقر لقوا مصرعهم في بحر ايجه هذه السنة، وحوادث الغرق شبه يومية، حيث لقي سبعة اشخاص بينهم ثلاثة أطفال ورضيع حتفهم غرقًا الخميس عندما اصطدم مركبهم الخشبي بسفينة دورية تابعٍة لخفر السواحل اليوناني قبالة سواحل جزيرة ليسبوس. وعثر الجمعة على جثة امرأة فقدت في غرق هذا المركب.

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