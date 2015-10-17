تركيا: حددنا هوية انتحاريي أنقرة..وارتفاع حصيلة القتلى إلى 102 شخص

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن قوات الأمن توصلت لهويتي وتفاصيل الانتحاريين الضالعين في الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 102 شخص.

وقال أوغلو – في تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي.آر.تي) الحكومية اليوم السبت -:” حصلنا على نتائج أولية إيجابية حول الجهة التي تقف وراء الحادث”.

ومن جانبها، أكدت محطة “إن.تي.في” الإخبارية التركية – نقلاً عن بيان صادر من مكتب المدعي العام الجمهوري بأنقرة – ارتفاع حصيلة قتلى التفجيرات أمام محطة القطارات بالعاصمة أنقرة الأسبوع الماضي إلى 102 شخص مع إلقاء القبض على 13 شخصاً مشتبه بتورطهم في الحادث ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم للتوصل لمزيد من التفاصيل حول الحادث.