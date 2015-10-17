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مصر تؤكد دعمها للشرعية في اليمن بقيادة هادي ووقوفها إلى جانب التحالف العربي

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مصر تؤكد دعمها للشرعية في اليمن بقيادة هادي ووقوفها إلى جانب التحالف العربي مصر تؤكد دعمها للشرعية في اليمن بقيادة هادي ووقوفها إلى جانب التحالف العربي

وزير السياحة اليمني يمين الصورة في حديثه مع السفير المصري (وكالة سبا)

جددت وقوفها إلى جانب اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

جاء التأكيد خلال لقاء وزير السياحة في اليمنية معمر الإرياني الليلة الماضية بالرياض، مع سفير مصر لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

و أكد السفير شرقاوي استعداد مصر لتقديم الدعم والمساندة لليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية وتأهيل الكوادر وتطوير القدرات السياحية في اليمن، نقلاً عن وكالة الانباء “واس”.

وأشاد الوزير اليمني من جهته، بالدور الإيجابي لمصر ووقوفها إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، ووقوفها مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الأمن والاستقرار، وعودة الشرعية بعد الانقلاب عليها من قبل المليشيا الحوثية، والمخلوع صالح.

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