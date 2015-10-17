ميدو عن حسام غالي: درس لجميع اللاعبين

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لنادي الإسماعيلي بلاعب الأهلي حسام غالي مؤكدا أنه درس لجميع اللاعبين في تقديم مستوى جيد مع فريقه بسبب العمل الجاد الذي يقوم به.

وقدم غالي مباراة رائعة أمام الزمالك في القمة الأخيرة التي أسفرت عن تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

ونال لاعب خط وسط الأهلي جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب نهايتها بسبب أدائه المتميز خلالها.

ونشر ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بغالي عندما كان الثنائي في توتنام وكتب قائلا:"سعيد بالمستوى الذي يقدمه غالي".

وأتم"درس لجميع اللاعبين بأن أفضل رد على المشككين يكون بالعمل الجاد وليس أي شيء آخر".