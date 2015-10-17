"الإسكان": طرح 4593 قطعة أرض فى "بيت الوطن" بـ7 مدن جديدة منتصف نوفمبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 4593 قطعة أرض، منتصف الشهر المقبل، فى 7 مدن جديدة، ضمن مشروع " بيت الوطن" للمصريين فى الخارج، وذلك من إجمالى 9100 قطعة أرض وافق مجلس الوزراء على طرحها بالمشروع منذ أيام.

وأشار مدبولى إلى أن الوزارة قامت ببيع أراض فى المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، والثانية التكميلية، بقيمة 2,8 مليار دولار.

وقال الوزير حسب بيان اليوم: إن المدن التى سيتم فيها طرح الأراضى، هى: القاهرة الجديدة، 3 آلاف قطعة أرض، و6 أكتوبر 500 قطعة، و250 قطعة فى مدينة دمياط الجديدة، و518 قطعة فى مدينة بدر، و200 قطعة فى مدينة أسيوط الجديدة، و70 قطعة فى مدينة أسوان الجديدة، و55 قطعة فى مدينة قنا الجديدة، موضحا أن هذه المرحلة تشهد لأول مرة طرح أراض فى مدن الصعيد الكبرى لأبناء الصعيد المغتربين.

ومن جانبه قال المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إن هناك شروطا محددة للتقدم للأراضى المطروحة، منها ألا يقل سن الحاجز عن 21 سنة، وأن يكون المتقدم من العاملين فى الخارج، ويتم تحويل المقدم وقيمة الأرض بالدولار من الخارج.

وأوضح أنه سيتم البناء على 50% من مساحة الأرض، والسماح ببناء بدروم ودور أرضى و3 أدوار متكررة، ويتم طرح الأراضى بمساحات تتراوح بين 600 إلى 1000 متر، لافتا إلى أنه يتم سداد 25% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة، والباقى على 5 سنوات، على أن تبدأ الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، أسوة بالمراحل السابقة، وفى حال سداد كامل الأقساط كدفعة واحدة سيتم خصم 15% من إجمالى الـ 75% المتبقية، أى سداد نحو 64% من القيمة المتبقية.

وأكد المهندس خالد عباس أنه يتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز بالدولار أيضا، شريطة أن يكون الحساب بالداخل قد تم فتحه قبل 31 ديسمبر الماضى.

ولفت مساعد وزير الإسكان إلى أنه فى حال عدم سداد كامل المقدم بقيمة 25% يتم حجز القطعة المختارة على الموقع الإلكترونى بشكل مبدئى، على أن يتم الحجز نهائيا عقب سداد المقدم كاملا، وتكون الأسبقية لمن يقوم بسداد المقدم.

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