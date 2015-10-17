اتحاد المصريين بالسعودية: توفير خيام مكيفة للناخبين لارتفاع حرارة الجو

قال عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن إقبال المصريين على التصويت فى المملكة العربية السعودية كان فى البداية ضعيفا، ولكن بعد ساعتين أصبح هناك تزايد على التصويت من جانب الجالية المصرية ويعد إقبالا جيدا.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى"، أنه تم توفير خيام مكيفة للناخبين، نظرا لارتفاع حرارة الجو، موضحا أنه توجد 11 لجنة فرعية فى الرياض ومثلهم فى جدة، متوقعا أن يكون هناك إقبال أكبر على التصويت فى الفترة المسائية، خاصة أن اليوم إجازة فى المملكة.

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