"العليا للانتخابات" تخصص "خط ساخن" لتلقى شكاوى الناخبين

خصصت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خطا ساخنا لانتخابات مجلس النواب وهو (16923) لتلقى الشكاوى من المواطنين والناخبين فى المحافظات التى تجرى فيها الانتخابات.

ونشرت اللجنة رقم خط استقبال الشكاوى من المواطنين على موقعها الإلكترونى، مؤكدة أن اللجنة تتلقى عبر هذا الخط أى شكاوى خاصة بالتصويت أو استفسار من اللجنة العليا عن أى شىء يتعلق بالعملية الانتخابية، وأى شكاوى أخرى عن مخالفات أثناء التصويت وغيرها، كما أتاحت اللجنة للمواطنين التقدم بشكواهم عبر الموقع الإلكترونى للجنة.

وتجرى اليوم انتخابات المرحلة الأولى للمصريين بالخارج فى 139سفارة وقنصلية، وتستمر انتخابات الخارج غد الأحد، وتجرى الانتخابات بالداخل يومى الأحد والاثنين، فى 14 محافظة.

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