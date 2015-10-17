بدء عملية تصويت المصريين بفرنسا بالمرحلة الأولى فى انتخابات برلمان 2015

فتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية المصرية العامة بمارسيليا أبوابها، صباح اليوم السبت، أمام المصريين المقيمين أو المتواجدين على الأراضى الفرنسية، للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية (2015) الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التى وضعت عقب ثورة الثلاثين من يونيو.

تستمر عملية التصويت اليوم وغدا (السبت والأحد اللذين يوافقان عطلة نهاية الأسبوع فى فرنسا، والبلدان الغربية)، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت باريس (نفس التوقيت بالنسبة للقاهرة)، وحتى الساعة التاسعة مساء يوميا.

وقد قامت الشرطة الفرنسية بتأمين مقر السفارة طبقا للأعراف الدولية فى هذا الشأن، وبصفتها دائرة انتخابية على أراضيها.

وقد حرص سفير مصر بباريس السفير إيهاب بدوى على تحية الناخبين الذين توافدوا على مقر السفارة بباريس منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم.

وكان السفير المصرى قد دعا المصريين بكل أنحاء فرنسا إلى المشاركة بإيجابية، وكثافة فى الانتخابات لاختيار من ينوب عنهم فى مجلس الشعب، من أجل المساهمة فى رسم مستقبل البلاد.

ويحق التصويت فى الخارج لكل من اسمه مقيد بالقاعدة العامة لبيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى يظهر فيها عنوانه فى مصر أو جواز سفر سارى متضمنا الرقم القومى، والعنوان فى مصر، بالإضافة إلى إقرار يفيد بأنه مقيم بالخارج.

وإذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين.

وبالنسبة لممثلى المرشح أو القائمة فسيقوم رئيس اللجنة بالاطلاع على التوكيل، ويثبت رقمه، وبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر (سارى الصلاحية).

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ستجرى فى 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، على أن تجرى فى دوائر محافظات هذه المرحلة خارج مصر يومى السبت والأحد الموافقين 17 و 18 أكتوبر المقبل، على أن تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها داخل مصر يومى الأحد والاثنين الموافقين 18، و19 أكتوبر المقبل.. وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومى الاثنين، والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر المقبل، وداخل مصر يومى الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر المقبل.

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>- المصريون فى إندونيسيا يدلون بأصواتهم فى انتخابات البرلمان

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