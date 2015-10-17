بالفيديو والصور.. مدينة عائمة تظهر فى سماء الصين تثير الذعر

رصدت وسائل الإعلام الصينية وآلاف من المواطنين ظاهرة غريبة وهى ظهور "مدينة عائمة" فى السماء، الحدث أثار الذعر لدى الصينيين خاصة من سكان مناطق جيانجشى وفوشان الذين قالوا إنهم رأوا مدينة فوق رؤوسهم واعتقدوا فى البداية أنها المبانى الشاهقة وسط السحاب والغيوم، ولكن بعد قليل بدأت تتحرك، وظهرت توقعات بأن الكون انفتح على عالم مواز وأكوان أخرى تعيش لم نرها من قبل، الصور تصدرت المواقع الإخبارية العالمية وسط حيرة من هذه الظاهرة الغريبة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فإن الظاهرة التى حدثت فى سماء الصين ليس لها أى علاقة بأى مدن عائمة، ولكنها تعود إلى الوهم البصرى المعروف باسم "فاتا مورجانا"، وهو نوع من السراب الذى يشوه الأشياء عن بعد، ويمكن أن يرى الناس بحرا ومياها ومبانى وسط الغيوم، وهذا يحدث عندما تسخن الشمس الغلاف الجوى فوق الأرض أو المحيطات، مما ينتج التدرج فى درجات الحرارة، وهذا يسبب ضرب الضوء على الحدود بين طبقتين ونتيجة لكثافات مختلفة فإنه ينحنى، ويسافر فى زاوية مختلفة وهذه الزوايا تنتج أشكالا تخدع عيون البشر.
>وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فإن الظاهرة التى حدثت فى سماء الصين ليس لها أى علاقة بأى مدن عائمة، ولكنها تعود إلى الوهم البصرى المعروف باسم "فاتا مورجانا"، وهو نوع من السراب الذى يشوه الأشياء عن بعد، ويمكن أن يرى الناس بحرا ومياها ومبانى وسط الغيوم، وهذا يحدث عندما تسخن الشمس الغلاف الجوى فوق الأرض أو المحيطات، مما ينتج التدرج فى درجات الحرارة، وهذا يسبب ضرب الضوء على الحدود بين طبقتين ونتيجة لكثافات مختلفة فإنه ينحنى، ويسافر فى زاوية مختلفة وهذه الزوايا تنتج أشكالا تخدع عيون البشر.
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