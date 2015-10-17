ضبط عاطل تعدى جنسيا على ربة منزل فى القليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط المدعو "عبده.م.ع" وشهرته "الفناجيلى" 34 سنة عاطل والمتهم فى المحضر رقم 3640 إدارى قسم أول بنها لسنة 2015م بالتعدى جنسيا على المدعوة "نجلاء ع.ح" 40 ربة منزل "مطلقة" واتهمت كلاً من "عبده.م.ع" وشهرته "الفناجيلى" 34 سنة عاطل و"ياسر.س.م" 26 سنة سائق، و"محمد ع.ع" 25 سنة حداد باحتجازها بمنزل الأخير والتعدى عليها جنسياً رغماً عنها وما أسفرت عنه الجهود من ضبط المتهم الثالث.

وتنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الأول. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد ثلاث طلقات من ذات العيار. وعدد 15 قطعة بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 125 جنيها وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته.

وذكر بيان مديرية أمن القليوبية أن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارين لواقعتين اغتصاب الأولى عندما تبلغ لقسم العبور من المدعوة "رانيا.ك م" 30 سنة مربية أطفال بقيام "محمد ح.س" 18 سنة بالتعدى عليها جنسياً داخل مسكنها أثناء زيارته لها لوجود صلة قرابة بينهما، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ذلك.

وأضاف أنه قام بمعاشرتها برضائها منذ ثلاثة أشهر، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 7352 إدارى قسم العبور لسنة 2015م.

والواقعة الثانية عندما تبلغ لمركز طوخ من المدعوة "ساره.خ.م" 15 سنة ربة منزل بأنها حال توجهها بمدينة بنها استقلت إحدى السيارات الأجرة من منطقة الأهرام – دائرة قسم ثان بنها إلا أن قائد السيارة قام بالتوجه بها لإحدى حدائق الموالح بناحية خط 12 – دائرة المركز وتعدى عليها جنسيا من الخلف تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة" ثم اتصل بشقيقه الذى حضر ورفض مواقعتها وتركاها وانصرف، وبإجراء التحريات السرية تبين أن قائد السيارة يدعى "أحمد.ا.ع" 28 سنة سائق وشقيقه يدعى "محمود".

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تحرر المحضر رقم 15763 ادارى مركز طوخ لسنة 2015م وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف المجنى عليها من سرايا النيابة وضبط وإحضار المتهم الهارب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.