جمعية النهضة النسائية بدبي تحتفل بيوم الصحة

احتفلت إدارة الطب الوقائي، بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية في دبي، والوسائل التعليمية بيوم الصحة العالمي، بمقر الجمعية تحت شعار «التطعيم ضمانة لكل طفل»، كما شاركت عدة مدارس في دبي بنشاطات متعددة للاحتفال بهذا اليوم، مثل التمثيليات والأناشيد التي تدعو إلى الإسراع في التحصين ضد الأمراض عن طريق التطعيم.

وقد قام الدكتور أحمد الهاشمي، بقص الشريط التقليدي إيذاناً ببدء الاحتفال، ثم طاف الحضور والزوار في أرجاء المعرض المقام بهذه المناسبة، والذي تضمن ملصقات ورسومات، ومجسمات ولوحات، ومخطوطات وكتيبات إرشادية، تدعو جميعها للوقاية من الأمراض وطريقة التحصين والمعالجة. 07 / 04 / 1987

آخر خبر

إنشاء جمعية الإمارات الطبية

وافق صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على إنشاء جمعية الإمارات لذوي المهن الطبية.

وقد تم اختيار الأطباء جمعة بالهول رئيساً للجمعية، وأحمد الهاشمي نائباً للرئيس، وأحمد الخياط أميناً للسر العام، وحسين الرضا أميناً للصندوق، وسيد جعفر رئيساً للجنة الثقافية، وعبد الغفار عبد الغفور عضواً إدارياً، وأحمد كاظم رئيساً للجنة الاجتماعية. 15/11/1980

الأنصاري يفوز ببطولة الإمارات للديسكو

حصل إبراهيم محمد رضا الأنصاري، الطالب بالسنة الثانية تخصص إلكترونيات في ثانوية دبي الصناعية، على بطولة الإمارات للديسكو للعام الثاني على التوالي، التي ينظمها نادي النصر ليغرلاند.

وقد حصل أيضاً على بطولة جزيرة مايوركا للديسكو في إسبانيا لعام 1981. 06 / 01 / 1982

الكاميرا تضبط مخالفات المرور في أبوظبي

بعد الآن لن يكون شرطي المرور هو الوحيد الذي يضبط المخالفات في أبوظبي، حيث سيتم ضبط المخالفات عن بعد ومن خلال الكاميرات العديدة التي تم تثبيتها عند تقاطعات الشوارع الرئيسة في مدينة أبوظبي.

04 / 01 / 1988

عبد الله المري صديقاً جديداً

عبد الله صقر المري يرغب في أن يكون صديقاً جديداً وسط أصدقاء النادي. أهلاً بك عبد الله، ونرجو أن تكون من التلاميذ المجتهدين والمطيعين في المدرسة والبيت. 01 / 08 / 1984

لعب الوصل وفاز الأهلي بالدقائق الأخيرة

وسط جو بارد مع رياح متوسطة، وعلى ملعب دبي أمام جمهور من عشاق اللعبة، بالإضافة إلى المسؤولين من اتحاد كرة القدم العام، الذين أشرفوا على سير المباراة.

جرت مباراة بكرة القدم بين فريقي الأهلي والوصل، ضمن مسابقات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى. وحقق الأهلي الفوز بهدف دون مقابل في الدقيقة 35 من الشوط الثاني، عن طريق اللاعب علي حسن.

أدار المباراة، الحكم خلفان علي، وساعده محمود آدم، ومحمد شركس. نقلت المباراة عبر أثير إذاعة دبي، بواسطة المعلق علي حميد. 02/03/1975

تخريج

الدورة الأولى لمتطوعي الدفاع المدني

شهد العميد حميد علي سيف مدير عام الدفاع المدني، الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية، لتخريج الدورة الأولى لمتطوعي الدفاع المدني بالشارقة، وأم القيوين، وعجمان.

أقيم الحفل في ساحة قوة الطوارئ بالشارقة، وحضره مديرو إدارات الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان، وعدد من الضباط وجمع من المواطنين. 31/10/1990

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04 / 07 / 1980