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رابطة أسر ذوى الإعاقات الذهنية بسوهاج تنتهى من إجراءات إشهار جمعيتها

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رابطة أسر ذوى الإعاقات الذهنية بسوهاج تنتهى من إجراءات إشهار جمعيتها رابطة أسر ذوى الإعاقات الذهنية بسوهاج تنتهى من إجراءات إشهار جمعيتها
قال محمد السمنجى، رئيس رابطة الأسر لذوى الإعاقات الذهنية بسوهاج، إن الرابطة انتهت من إجراءات إشهار جمعية "نداء" للإعاقات الذهنية، والتى تسعى إلى المطالبة بحقوق هذه الفئة فى المجتمع.

وأضاف السمنجى، فى تصريحاتٍ صحفية، أن تبنى قضايا المعاقين ذهنيًا وإدماجهم فى المجتمع يأتى فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاكلهم، وقرب الانتهاء من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المقرر عرضه على مجلس النواب المُقْبِل.

وأوضح السمنجى، أن الرابطة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا لبيان موقفها من القانون الجديد، ومن وزارة التربية والتعليم، فيما يخص استكمال مشروع الدمج للمعاقين فى المرحلة الإعدادية، إذ يعانى الطلاب من مشاكل فى المدارس، وهى عدم توافر الإمكانيات التى كانت متاحة فى المرحلة الابتدائية.

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مصر 365