المجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ يقرر تجميد نشاطه

تقدم الدكتور مخلص بليح رمضان، المنسق العام بالمجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ، بطلب للدكتورة مايسة العشماوى، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة القادة، لتجميد فرع المجلس بالمحافظة طوال فترة الانتخابات البرلمانية، حرصاً على المصداقية والشفافية التى تعودنا عليها من مبادئ المؤسسة.

وأضاف فى الطلب المقدم للعشماوى نظراً لقرب العملية الانتخابية وحرصاً على عدم الزج باسم المؤسسة فى أى حملة من حملات المرشحين ونحن نقف منه على مسافة واحدة، لذلك تقدمنا بطلب بتجميد العضويىة مؤقتاً ونأمل الموافقة عليه.



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