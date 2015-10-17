بالصور.. غرفة عمليات المرشحين بأسوان تحولت لخلايا نحل مع العد التنازلى للانتخابات

بدأت خلال الساعات الماضية غرفة عمليات المرشحين بأسوان استعداداتها المكثفة لاستقبال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتكثيف الاستعدادات من خلال مراجعة التوكيلات الخاصة والعامة التى تم استخراجها للمندوبين وأماكن انعقاد لجان الانتخابات الفرعية التى سيتابعونها بأنحاء قرى ونجوع مركز ومدينة أسوان.



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غرفة عمليات المرشحين تستعد لاستقبال الانتخابات البرلمانية



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غرفة عمليات مرشح فردى مستقل بأسوان



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غرفة عمليات المرشحين تتحول لخلية نحل



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غرفة عمليات المرشحين مع بدء العد التنازلى



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غرفة عمليات المرشحين بأسوان



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غرفة عمليات المرشحين تستعد لاستقبال الانتخابات البرلمانية



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الصمت الانتخابى والاستعداد لانتخابات البرلمان



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غرفة عمليات مرشح فردى مستقل بأسوان