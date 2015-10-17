تسليم 43 لجنة انتخابية فرعية بمركز دراو بأسوان للقوات المسلحة

تسلم رجال القوات المسلحة جميع المقار الانتخابية بدائرة مركز دراو بمحافظة أسوان وعددها 19 مقرا انتخابيا تضم 43 لجنة فرعية للتأمين ومتابعة سير العملية الانتخابية لبرلمان مجلس النواب.

ففى مجلس مدينة دراو تنعقد اللجان الفرعية أرقام (1، 2، 3) وفى مدرسة السادات الابتدائية المشتركة تنعقد اللجان أرقام (4، 5، 6) وفى مدرسة دراو الابتدائية بنين تنعقد اللجان أرقام (7، 8، 9، 10) وفى المدرسة الثانوية الصناعية بنات بدراو تنعقد اللجان ( 11 ،12، 13) وفى مدرسة القفطية المشتركة تنعقد اللجان أرقام (14، 15).

وفى مدرسة مجمع الشطب الابتدائى المشترك تنعقد اللجان الفرعية أرقام (16، 17) وفى المدرسة الابتدائية المشتركة بنجع ونس تنعقد اللجان الفرعية أرقام (18، 19).

وفى مدرسة طه محمد صالح الابتدائية تنعقد اللجان أرقام ( 20، 21 )،وفى المدرسة الابتدائية الصباحية المشتركة بأم حامد (بالمنصورية بحرى) تنعقد اللجان أرقام ( 22، 23 ) وفى المدرسة الإعدادية الوسطى المشتركة بنبان بحرى تنعقد اللجان أرقام (24، 25) وفى المدرسة الابتدائية المشتركة بنبان بحرى تنعقد الجان أرقام ( 26، 27.

وفى المدرسة الابتدائية المشتركة بالجعافرة تنعقد اللجان أرقام (28، 29) وفى مركز شباب الجعافرة تنعقد اللجان أرقام ( 30، 31 ) وفى مدرسة الشهيد حسن غريب الابتدائية المشتركة تنعقد اللجنة الفرعية رقم ( 32 ) وفى المدرسية الإعدادية المشتركة بالطويسة تنعقد اللجنة رقم ( 33).

وفى المدرسة الابتدائية الوسطى ببنبان قبلى تنعقد اللجان أرقام (34، 35)، وفى الوحدة المحلية بنبان قبلى تنعقد اللجان أرقام ( 36، 37 ) وفى مدرسة الرقبة الإعدادية المشتركة (قرية الرقبة) تنعقد اللجان أرقام (38، 39، 40) وفى مدرسة المنصورية قبلى الابتدائية المسائية المشتركة (المنصورية قبلى) تنعقد اللجان أرقام ( 41، 42 ،43).