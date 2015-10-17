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وصول وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بسوهاج لاستلام مهام عمله

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وصول وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بسوهاج لاستلام مهام عمله وصول وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بسوهاج لاستلام مهام عمله
وصل منذ قليل عبد الجواد عبد العال أحمد ابرهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بسوهاج، إلى مكتبه صباح اليوم، وذلك لاستلام مهام عمله وسط حفاوة العاملين بمديرية التربية والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه سعيد بتولى المنصب الجديد، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يقدم للمحافظة الجديد وأن يتعامل مع جميع القيادات فى إنجاح المنظومة التعليمية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وكيل الوزارة الجديد كان يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر وقبلها وكيل الوزارة فى محافظتى أسوان وقنا، وأخيرا تكليفه بمحافظة سوهاج بدلا من عبد العزيز عطية وكيل الوزارة السابق والذى تم نقله إلى ديوان عام الوزارة.

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مصر 365