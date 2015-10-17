جامعة الإسكندرية تحتفل بتخرج الدفعة 69 لطلبة كلية الهندسة

>شارك الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية في حفل تخرج الدفعة 69 لعام 2015 من خريجى كلية الهندسة بمقر الكلية.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن جامعة الأسكندرية اليوم السبت ، قدم الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة التهنئة للخريجين مؤكدا حرص الجامعة على اداء دورها فى تخريج جيل قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية و الاقليمية و الدولية و مؤهل لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة و تطوير قدراته و مهاراته لخدمة مصر مشيدا بدور كلية الهندسة فى الارتقاء بمستوى العملية التعليمية من خلال خمسة برامج خاصة فى تخصصات يحتاجها سوق العمل و برامج مشتركة مع جامعات دولية فى الدراسات العليا.

و أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة الذى حرص على التأكيد على تطوير العملية التعليمية و تأهيل الطلاب لسوق العمل مؤكدا على اهمية استمرار تواصل الخريجين مع الكلية و التعليم المستمرلتحقيق ما نحلم به لمصرنا العزيزة.

وحضر الحفل الدكتور محمد جابر ابو على و كيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب والدكتور خالد السيد جعفر و كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور مجدى عبد العظيم وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث و المهندسة سمر شلبى نقيب المهندسين بالاسكندرية و نخبة من اعضاء هيئة التدريس و الطلاب و اولياء الامور.

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