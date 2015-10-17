أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة الإسكندرية تحتفل بتخرج الدفعة 69 لطلبة كلية الهندسة

Google+ Print
جامعة الإسكندرية تحتفل بتخرج الدفعة 69 لطلبة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تحتفل بتخرج الدفعة 69 لطلبة كلية الهندسة

>شارك الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية في حفل تخرج الدفعة 69 لعام 2015 من خريجى كلية الهندسة بمقر الكلية.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن جامعة الأسكندرية اليوم السبت ، قدم الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة التهنئة للخريجين مؤكدا حرص الجامعة على اداء دورها فى تخريج جيل قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية و الاقليمية و الدولية و مؤهل لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة و تطوير قدراته و مهاراته لخدمة مشيدا بدور كلية الهندسة فى الارتقاء بمستوى العملية التعليمية من خلال خمسة برامج خاصة فى تخصصات يحتاجها سوق العمل و برامج مشتركة مع جامعات دولية فى الدراسات العليا.

و أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة الذى حرص على التأكيد على تطوير العملية التعليمية و تأهيل الطلاب لسوق العمل مؤكدا على اهمية استمرار تواصل الخريجين مع الكلية و التعليم المستمرلتحقيق ما نحلم به لمصرنا العزيزة.

وحضر الحفل الدكتور محمد جابر ابو على و كيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب والدكتور خالد السيد جعفر و كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور مجدى عبد العظيم وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث و المهندسة سمر شلبى نقيب المهندسين بالاسكندرية و نخبة من اعضاء هيئة التدريس و الطلاب و اولياء الامور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»