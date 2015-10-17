وصول وزير التعليم العالى لجامعة بنها لتفقد كليات ومستشفيات الجامعة

وصل منذ قليل، الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى إلى جامعة بنها لتفقد عدد من كليات الجامعة منها كلية الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية يرافقه خلال الجولة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة.

وقال الدكتور على شمس الدين إن الوزير سيقوم بجولة تفقدية أيضا بكليتى الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والالتقاء بعدد من الطلاب ثم يتوجه إلى إدارة الجامعة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف أن الوزير يترأس بعد الاجتماع ورشة العمل التى سيتم تنظيمها حول احترام الأمانة العلمية، والتعامل معها وتنشيط النشر والبحث العلمى بالجامعات المصرية.

يذكر أن المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس، سيعقد جلسته اليوم السبت بجامعة بنها بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة ورؤساء الجامعات ونوابهم.

وسيناقش المجلس خلال اجتماعه دعم البحث العلمى وتنشيط النشر العلمى بالجامعات المصرية، كما سيتم عقد ورشة عمل حول الأمانة العلمية والتعامل معها بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وكذلك ورشة عمل عن التعليم المفتوح فى مصر بحضور الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.