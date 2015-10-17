أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول وزير التعليم العالى لجامعة بنها لتفقد كليات ومستشفيات الجامعة

Google+ Print
وصول وزير التعليم العالى لجامعة بنها لتفقد كليات ومستشفيات الجامعة وصول وزير التعليم العالى لجامعة بنها لتفقد كليات ومستشفيات الجامعة
وصل منذ قليل، الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى إلى جامعة بنها لتفقد عدد من كليات الجامعة منها كلية الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية يرافقه خلال الجولة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة.

وقال الدكتور على شمس الدين إن الوزير سيقوم بجولة تفقدية أيضا بكليتى الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والالتقاء بعدد من الطلاب ثم يتوجه إلى إدارة الجامعة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف أن الوزير يترأس بعد الاجتماع ورشة العمل التى سيتم تنظيمها حول احترام الأمانة العلمية، والتعامل معها وتنشيط النشر والبحث العلمى بالجامعات المصرية.

يذكر أن المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس، سيعقد جلسته اليوم السبت بجامعة بنها بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة ورؤساء الجامعات ونوابهم.

وسيناقش المجلس خلال اجتماعه دعم البحث العلمى وتنشيط النشر العلمى بالجامعات المصرية، كما سيتم عقد ورشة عمل حول الأمانة العلمية والتعامل معها بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وكذلك ورشة عمل عن التعليم المفتوح فى بحضور الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»