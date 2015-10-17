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رسميا.. FDA تصدق على أول دواء يلغى تأثير عقار البرادكسا المضاد للجلطات

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رسميا.. FDA تصدق على أول دواء يلغى تأثير عقار البرادكسا المضاد للجلطات رسميا.. FDA تصدق على أول دواء يلغى تأثير عقار البرادكسا المضاد للجلطات
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى السادس عشر من شهر أكتوبر على طرح دواء جديد لإلغاء التأثيرات الفارماكولوجية الخاصة بالعقار المضاد للجلطات "براداكسا"، والذى يحتوى على المادة الفعالة دابيجاتران "dabigatran".

ويعرف العقار الجديد باسم براكسبايند "Praxbind "، ويحتوى على المادة الفعالة دابيجاتران "idarucizumab"، وأكدت إدارة FDA أنه فى بعض الأحيان يحتاج الأطباء لعكس التأثيرات المضادة للجلطات الخاص بعقار براداكسا، والذى تم التصديق عليه فى عام 2010 للوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية والجلطات الدموية التى تصيب مرضى الرجفان الأذينى، وأيضاً لعلاج جلطات الساق والجلطات الرئوية.

ويحصل المرضى على عقار "براكسبايند" الجديد عن طريق الحقن الوريدى، حيث يعمل على الارتباط بدواء البراداكسا المضاد للجلطات، ويلغى تأثيره تماماً.

وتم التأكد من فاعلية وآمان عقار براكسبايند بعد خضوع 283 شخصاً للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، وساهم فى خفض مستويات عقار البرادكسا بشكل لحظى، والصداع من أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى.

وتمتلك شركة بروينجر انجلهايم الألمانية الحق الحصرى فى تسويق عقارى "براكسبايند" و"براداكسا".

الجدير بالذكر أن إحدى الدراسات الأمريكية التى نشرت العام الماضى قد حذرت من التأثيرات الضارة لعقار البراداكسا، وأشارت أنه يرفع فرص الإصابة بالنزيف.


>- دراسة أمريكية: عقار "براداكسا" المضاد لتجلط الدم يزيد خطورة النزيف
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