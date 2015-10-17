"لسة جميلة" ماراثون عجل من أجل التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى

يقوم فريق سفراء الشباب العالمى بالتضامن مع حملة "إنتى الأهم"، ومشاركة المشروع القومى لصحة المرأة والاتحاد الفيدرالى الدولى لطلاب طب IFMSA بتنظيم ماراثون سباق درجات من أجل التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى وعوامل خطورته، ومساندتهم بالمشاركة بالدعم النفسى، وذلك فى صباح يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر فى تمام الساعة السابعة ونصف صباحا، بجزيرة الزمالك تحت شعار "لسة جميلة".

ومن المقرر أن يشارك فى الماراثون الدكتور عمرو حسن مدرس واستشارى النساء والتوليد، والدكتورة نجلاء فتحى سفيرة الشباب العالمى، وممثلو الاتحاد الفيدرالى الدولى لطلاب طب مصر.

وستتقدم الماراثون مجموعة من الفتيات يركبون الاسكوتر أو الموتوسيكل مرتدين تشيرتات باللون الوردى لدعم مرضى السرطان والناجين منه، وفى نهاية السبق سوف يقام عمل فقرات توعية للمشاركين، ثم يتوجه فريق السفراء و"إنتى الأهم" والاتحاد الفيدرالى الدولى لطلاب طب (( IFMSA لأحد المولات لعمل توعية للعائلات عن طريق ألعاب ذكاء لضمان التواصل، ووصول معلومات التوعية بطريقة إبداعية جديدة.

والجدير بالذكر أن فعاليات حملة "لسة جميلة" ستقوم بتنظيمها مجموعة من الشباب المتطوعين من كلا الجنسين، وسيرتدون اللون الوردى بهدف تحقيق الدعم النفسى لمرضى سرطان الثدى، وسيقومون بتوزيع منشورات بها خطوات الفحص الذاتى بما يساهم رفع فرص الشفاء من المرض، والحث على العلاج المبكر له.

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