أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"لسة جميلة" ماراثون عجل من أجل التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى

Google+ Print
"لسة جميلة" ماراثون عجل من أجل التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى "لسة جميلة" ماراثون عجل من أجل التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى
يقوم فريق سفراء الشباب العالمى بالتضامن مع حملة "إنتى الأهم"، ومشاركة المشروع القومى لصحة المرأة والاتحاد الفيدرالى الدولى لطلاب طب IFMSA بتنظيم ماراثون سباق درجات من أجل التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى وعوامل خطورته، ومساندتهم بالمشاركة بالدعم النفسى، وذلك فى صباح يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر فى تمام الساعة السابعة ونصف صباحا، بجزيرة الزمالك تحت شعار "لسة جميلة".

ومن المقرر أن يشارك فى الماراثون الدكتور عمرو حسن مدرس واستشارى النساء والتوليد، والدكتورة نجلاء فتحى سفيرة الشباب العالمى، وممثلو الاتحاد الفيدرالى الدولى لطلاب طب .

وستتقدم الماراثون مجموعة من الفتيات يركبون الاسكوتر أو الموتوسيكل مرتدين تشيرتات باللون الوردى لدعم مرضى السرطان والناجين منه، وفى نهاية السبق سوف يقام عمل فقرات توعية للمشاركين، ثم يتوجه فريق السفراء و"إنتى الأهم" والاتحاد الفيدرالى الدولى لطلاب طب (( IFMSA لأحد المولات لعمل توعية للعائلات عن طريق ألعاب ذكاء لضمان التواصل، ووصول معلومات التوعية بطريقة إبداعية جديدة.

والجدير بالذكر أن فعاليات حملة "لسة جميلة" ستقوم بتنظيمها مجموعة من الشباب المتطوعين من كلا الجنسين، وسيرتدون اللون الوردى بهدف تحقيق الدعم النفسى لمرضى سرطان الثدى، وسيقومون بتوزيع منشورات بها خطوات الفحص الذاتى بما يساهم رفع فرص الشفاء من المرض، والحث على العلاج المبكر له.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»