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ناشطون سوريون: مروحيات النظام تلقى 40 برميلا متفجرا على داريا

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ناشطون سوريون: مروحيات النظام تلقى 40 برميلا متفجرا على داريا ناشطون سوريون: مروحيات النظام تلقى 40 برميلا متفجرا على داريا
أفاد ناشطون سوريون اليوم السبت بأن مروحيات النظام ألقت ما يزيد على 40 برميلا متفجرا على مدينة داريا بريف دمشق.

وذكرت قناة (العربية الحدث) اليوم أن ذلك يأتى فى وقت تتواصل فيه المعارك فى حلب على عدة جبهات ومحاور، إذ دارت اشتباكات بين قوات المعارضة من جهة وبين قوات النظام المدعومة بميليشيات من جهة أخرى فى محيط قرية الوضيحى، كما دارت معارك أخرى فى محيط جبل عزان وجبهة عبطين فى الريف الجنوبى.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر بالمعارضة باندلاع اشتباكات عنيفة أخرى بين قوات النظام وميليشيات من جنسيات عربية وآسيوية من جهة، وبين مسلحين من تنظيم داعش فى محيط منطقة تل النعام بريف حلب الشرقى، فيما قصف طيران النظام مناطق وقرى بالريف الشرقى، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن أمس الجمعة أن حصيلة قتلى النزاع السورى الدموى فى عامه الخامس بلغت أكثر من ربع مليون شخص.

وتشهد سوريا نزاعا بدأ فى منتصف مارس 2011 بحركة احتجاج سلمية قبل أن يتحول إلى حرب دامية متعددة الأطراف، تسببت أيضا بتدمير هائل فى البنى التحتية بالإضافة إلى نزوح ملايين من السكان داخل البلاد وخارجها.
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مصر 365

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