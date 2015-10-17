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ربة منزل تنفى إبلاغ السفارة السعودية عن اختفاء زوجها السعودى بالقليوبية

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ربة منزل تنفى إبلاغ السفارة السعودية عن اختفاء زوجها السعودى بالقليوبية ربة منزل تنفى إبلاغ السفارة السعودية عن اختفاء زوجها السعودى بالقليوبية
نفت ربة منزل تدعى "مروة.أ.ز" قيامها بإبلاغ السفارة بالقاهرة عن اختفاء زوجها "على بن صالح" سعودى الجنسية فى القليوبية.

وذكر بيان مديرية أمن القليوبية اليوم، أن "أسامة.ز.أ.ع" 34 سنة محام بمكتب المستشارة القانونية للسفارة السعودية بالقاهرة ومقيم القاهرة، حرر محضر بمركز الخانكة بقيام "مروة.ـ.ز" 31 سنة ربة منزل ومقيمة الخانكة، وتحمل جواز سفر بإبلاغ السفارة السعودية منذ حوالى أسبوعين بغياب زوجها "على بن صالح.ح" سعودى الجنسية 56 سنة تاجر مواد بناء ومقيم حاليا بذات العنوان.

وبالانتقال رفقة المبلغ لعنوان المبلغة، تم التقابل مع الأخير وزوجته والتى قررت بعدم قيامها بتقديم أية بلاغات للسفارة فى هذا الشأن، تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بالواقعة، وتحرر المحضر رقم 1813 إدارى قسم الخانكة لسنة 2015م وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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