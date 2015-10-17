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تجديد حبس 3 موظفين 15 يوما بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

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تجديد حبس 3 موظفين 15 يوما بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج تجديد حبس 3 موظفين 15 يوما بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية جمال محمد على، تجديد حبس المتهمين "مصطفى.م"، و"محمود – م ومحمد – أ"، موظفين بمحكمة سوهاج، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وضبط بحيازتهم 8 آلاف قرص مخدر ومبلغ 19 ألف جنيه من متحصلات البيع.

ترجع الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة على نطاق واسع بدائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 8 آلاف قرص مخدر ومبلغ 19 ألف جنيه من متحصلات البيع، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365