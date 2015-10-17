انقاص الوزن بدون رجيم – التخلص من الوزن الزائد بدون حمية غذائية

لكل #من يرغب بالتخلص #من الوزن الزائد بدون رجيم او حرمان في هذا المقال تعرف معنا على اهم الطرق والخطوات التي تساعد في تقليل الوزن الزائد والتخلص منه بدون رجيم

لا يريد بعضنا حرمان نفسه #من الطعام مع ذلك يريد إنقاص الوزن ليظهر بالشكل و المظهر الرشيق و الممشوق ، عندما نسمح كلمة رجيم يأتي إلى أذهاننا مباشرة الحرمان #من تناول الاطعمة المفضلة مما يعرض البعض لما يسمى بإكتئاب الرجيم و الحل في ذلك هو البدء بإختيار نظام غذائي صحي و إدماجه في روتين الحياة اليومي ليس أنه نظام مفروض علينا مجبرين على أداءه يوميًا هذا الامر يتعلق بقوة العقل الباطن للإنسان بشكل كبير و لهذا يجب علينا أن نكون أذكياء في اختيار طعامنا و استغلال كافية الحيل #من تلك الطعام لخسارة الوزن دون الحاجة إلى أطعمة خاصة نعرف أن زيادة الوزن سببها الطعام مع بعض الممارسات الخاطئة لهذا يكمن العلاج في مراقبة الطعام و حساب السعرات الحرارية التي تدخل للجسم :

أولًا السعرات الحرارية :

لو تناولت المرأة في اليوم الواحد ثلاثة ألاف سعر حراري و حرقت ألفين سوف يتبقي لديها ألف سعر حراري يتجمع لديها في الشهر الواجد ثلاثين ألف سعر حراري تتحول إلى شحوم و دهون بالتالي زيادة الوزن ، لذلك السعرات الحرارية التي نتناولها لابد #من حرقها أول بأول سواء بالرياضة أو الحركة أو الطعام الذي يساعد على الحرق .

طرق التخلص #من الوزن الزائد بدون رجيم

-يمكنك تناول برتقالة كاملة بدلاً #من شربها كعصير وهذا يوفر عليك حرق 45 سعر حرارى.

-يمكنك شرب اللبن قليل او خالي #من الدسم بدلاً #من اللبن كامل الدسم.

-يمكنك شرب فنجان القهوة أو كوب الشاى الخاص بك في الصباح بدون سكر أو يمكن إستخدام بديل للسكر العادى بإستخدم سكر دايت والأفضل عدم إستخدام السكر .

-أثناء تناولك لوجبة الغداء قم بإستخدام المسطردة بدلآ #من المايونيز لأنها تساعد علي حماية جسمك #من 100 سعر حرارى لكل ملعقة طعام.

-يمكنك حماية جسمك #من 100 سعر حرارى أخر عند تجنب أكل الجبنة.

-يمكنك حمايه جسمك #من 590 سعر حرارى عند تناولك لوجبة عبارة عن هامبورجر وحجم صغير #من البطاطس الفرنسية المقلية بدلآ #من تناول وجبة ماك كبيرة الحجم مع بطاطس مقلية. ويجب ان تعلم انهم كفيلين بتدمير أى نظام غذائي وفي نفس الوقت يساعد في فقد الوزن بدون رجيم وكأنك تمارس رياضة ركوب الدراجات ولمدة نصف ساعه يومياً.

-يمكنك تناول تفاحة أثناء تناولك لوجبه خفيفة بدلآ #من تناول البطاطس معها والتي تفيد جسمك بالألياف الموجودة بها كما تساعد أيضا علي حماية جسمك #من السعرات الحرارية.

-يمكنك شرب شاى مثلج أو عصائر طبيعية أو دايت كولا بدون سكر بدلآ #من شرب الصودا . وهذة المشروبات تقوم بحماية جسمك #من 150 : 200 سعر حرارى.

-يمكنك أن تتناول الوجبات الصغيرة كل ساعتين أو تلاثة بدلآ #من تناول ثلاث وجبات أساسية . حيث أن هذة الوجبات الصغيرة تساعد علي إستقرار نسبة السكر في الدم كما تساعد علي قلة إندفاعك وإقبالك علي الوجبات الدسمة.

-يمكنك تناول وجبات اكثر صحية وخفف #من المكسرات والفواكة الطازجة والمجففة.

-يمكنك إستخدام المرقة بدلآ #من قلي اللحم والدجاج والخضروات في الزبدة كما يمكن إستبدال الزبدة بالكريم الحامض الفقيرة بالدهون علي البطاطس.

-يمكنك إستخدام الحبوب الكاملة والتي تحتوى علي الألياف التي يحتاجها الجسم بدلآ #من الخبز الأبيض والأرز . ولأن الحبوب الكاملة تقوم بحرق الدهون الموجودة بالجسم والتي تساعد أيضاً علي الوقاية #من خطر الأصابة بسرطان القولون.

-يمكنك تجنب الأكل في المطاعم سيئة السمعة والتي تقوم بإستخدام الكثير #من الدهون في الطعام . وإذا حدث وقمت بالأكل في هذة المطاعم فعليك أن تتشارك في وجبتك مع أحدى الأصدقاء الموجودين معك في هذا المكان أو أن تكتفي بتناول نصف هذة الوجبة. وبهذا سوف تقوم بحماية جسمك #من الكثير #من السعرارت الحرارية.

-يعتبر المشي هو أفضل تمرين لك لحرق الدهون بدلآ #من قيادة سيارتك خاصاً وإذا كنت إلي أماكن قريبة منك . ويمكنك أيضاً أن تمارس رياضة المشي مع أصدقائك بدلآ #من الجلوس علي المقاهي.

-يمكنك حرق 500 سعر حرارى بممارسة رياضة السباحة الممتعة لمدة لا تزيد #من ساعة والتي تساعد أيضاً علي تحسين شكل الجسم بتأثيرها علي جميع عضلات الجسم.

-يمكنك إستبدال سلطة قيصر بسلطة العشاء الغير دهنية.

-يمكنك إستبدال تناول معكرونة الفيوتشيني مع صلصة ألفريدو بمعكرونة مع صلصلة مارينارا والتي تقوم بحماية جسمك #من 500 سعر حرارى.

-استخدمي السلالم بدلاً #من المصعد في النزول و الصعود يوميًا لحرق مزيد #من السعرات الحرارية.

– لا تهملي وجبة الإفطار أبدًا، سواء في العمل أو المنزل..هي أول خطوة نحو وزن سليم وصحة جيدة.

– لا تركني السيارة بجوار المكان الذي ستجلسين فيه أو بجوار عملك، احرصي على ترك مسافة جيدة للتمشية لا تقل #من 15 دقيقة.

– تناولي المياه، تناولي المياه، تناولي المياه.. الشعور بالعطش ينعكس إلي الشعور بالجوع، بقاء جسمك مرطبًا بالمياه والسوائل يقلل #من إحساس الجوع وتناول الأكلات السريعة.

-ابتعدي عن المعلبات والوجبات السريعة، كلاهما عدو رئيسي لحميتك الغذائية.

-تناولي الطعام الأخضر، دائمًا اجعلي الخضروات صديقتك على المائدة..بالإضافة لأنها تنظف جسدك #من السموم فهي تملء معدتك بالفوائد وليس بالدهون.

– تعاملي بمبدأ اللقيمات، كُلي كل ما ترغبين فيه ولكن بمقدار بسيط للغاية.

– تناولي طعامك ببطء حتي يسهل هضمه وبالتالي لا تتخرن الدهون بجسدك.

– تناولي كوب #من القهوة يوميًا أو فنجان صغير، سيعمل على تحفيز معدل الحرق في جسمك و إمدادك بالطاقة اللازمة، خاصة قبل ممارسة التمارين الرياضية أو أثناء العمل.

– أمضغي الكرفس كوجبة خفيفة لأنه يحرق الكثير #من السعرات.

– أحرصي على تناول ثلاث وجبات يومياً , ولا تهملي وجبة الإفطار لأنها تزيد #من معدل حرق السعرات .

– حاولي الحركة أثناء التحدث على الهاتف أو مشاهدة التلفاز, كما أن التحكم بالاجهزة دون إستعمال جهاز التحكم عن بعد يجعلكِ كثيرة الحركة.

– إستخدمي الدرج بدلاً #من المصعد الكهربائي كلما إستطعتِ.

– تخلصي #من فكرة أن التدخين ينقص الوزن إذا كنتِ تقومين بالتدخين أقلعي فوراً عن هذه العادة ومارسي رياضة خفيفة وستلاحظين الفرق في قوامكِ وبشرتكِ .

– لا تستخدمي السكر, أو إستبدلي السكر المصنع بسكر الفاكهة .

– إستخدمي بدائل الحليب والأجبان قليلة الدسم.

– إذا كنتِ ممن يعشقون مشروب الشوكولاتة أو الكاكاو قومي بشراء النوع الذى لا يحتوي على سكر أو مواد إضافية.

– إحذري #من الأطعمة المعلبة لأنها تحتوي على كثير #من السعرات, كما ان الصوديوم المستخدم في عملية حفظ هذه الأطعمة يعرقل عملية الهضم مما يسبب السمنة .

– لا تتناولي المعكرونة أو الأرز إلا مرة واحدة فى الإسبوع.

– تناولي الخبز الأسمر, وإختاري النوع المحتوي على النخالة التي تساعد في عملية الهضم.

– لا تأكلي إلا المكسرات الطبيعية غير المملحة .

– إستعملي زيت الزيتون المعصور على البارد فإنه لا يسبب الكوليسترول.

– إنتظري على الأقل ثلاث ساعات عند الإنتقال #من وجبة لأخرى.

– لا تكثري #من الملح لأنه يخزن السوائل في الجسم.

– إشربي #من 6 إلى 10 أكواب #من الماء يومياً فهي تنظف الجسم #من السموم والدهون.

– لا تأكلي العلكة ولو دون سكر فهي تحفز اللعاب وبالتالي هرمون الجوع.

– لا تأكلي الدجاج بالجلد فهو مخزن للدهون والهرمونات .

– لا تتناولي الليمون مع البروتينات فهو يحيد إنزيم البيبسين المسئول عن هضم البروتين .

– لا تتناولي الطعام في وقت متأخر #من الليل لاتاحة الفرصة للمعدة لتهضم الطعام بكفاءة.

– إستبدلي المقليات بالمشاوي والمسلوق .

– إبدأي دائماً بتناول السلطات الخضراء قبل الوجبة .

– إحذري الشوربات التي تحتوي على الكريمة الدسمة.

تجنب الافراط في تناول

بيتزا

الوعي بالنسبه للاكل بطريقه سليمه بدا يصل ايضا الى مطاعم الطعام السريع وجميعهم يسارعون باقتراح قائمة طعام صحي حتى لا يخسروا زبائنهم الذين تبنوا نمط حياه جديد وحتى يقوموا بتشجيع الزبائن التي لم تقم بذلك حتى الان. بفضل ذلك ليس علينا التخلي عن البيتزا التي نحبها جدا وعوضا عن ذلك يمكن جعل البيتزا المحبوبة لدينا صحيه اكثر. عندما تقومون بطلب البيتزا اطلبوا ان يكون العجين رقيقا وان كان بالامكان ان يكون مصنوعا #من الطحين المصنوع #من القمح الكامل. قوموا بطلب البيتزا مع نصف كمية الجبنة التي توضع عليها بشكل عام وعوضا عن اضافات كالببروني، جبنة اضافيه او السجق، اطلبوا اضافات #من الخضار. هكذا يمكنكم الاستمرار بتناول البيتزا دون الشعور بالذنب جراء ذلك. مفهوم ضمنا بانه ينصح بعدم تناول البيتزا بشكل يومي. #من المهم المحافظة على لائحة طعام متنوعة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية وبالطبع ان لا ننسى القيام بالنشاطات الجسدية.

الشيبس المالح

الشيبس مع الملح يعتبر وجبه دهنيه مسمنه جدا الا اذا قمنا بصنعها بطريقه مختلفه قليلا. اليوم تباع اجهزة قلي البطاطا التي تقوم بخبز الشيبس بواسطة الهواء وبدون زيت بالمرة. عوضا عن استعمال الملح العادي يمكن شراء ملح قليل الصوديوم وصحي اكثر للقلب. هكذا يمكنكم ان تحصلوا على نفس الوجبة لكن مع سعرات حرارية اقل واقل دهن وصوديوم. ينصح بعدم المبالغه باستعمال الكتشاب – 100 غرام كتشاب تحتوي على 125 سعره حراريه، 30 غرام كربوهايدرات و941 ميليغرام صوديوم. هذه كميه كبيره جدا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان التوصيه بخصوص استهلاك الصوديوم للبالغين هي 1500 ميليغرام صوديوم في اليوم والحد الاقصى للاستهلاك هو 2000-2400 ميليغرام صوديوم في اليوم. لذلك ينصح بمحاولة التقليل #من استهلاك الصوديوم قدر الامكان خلال اليوم والقيام بحساب كمية الصوديوم التي تدخل الجسم #من كل انواع الغذاء الذي نقوم بتناوله حتى لا تكون الكمية اكبر #من الكمية الموصى بها للشخص في اليوم.

الهمبورغر

اللحم هو مصدر مهم للجسم حيث ناخذ منه البروتينات والحديد، لكن في اللحم الاحمر الذي يحضر منه الهمبورغر هنالك كميه كبيره #من الدهن والسعرات الحراريه. لذلك ينصح بعدم المبالغه باستهلاك اللحم الاحمر ومحاولة تناول الدجاج او السمك عوضا عنه بضعا #من المرات خلال الاسبوع. عندما نقوم بتحضير الهمبورغر ينصح بعدم تحضير الهمبورغر السميك جدا وعدم القيام بشوائه اكثر #من اللازم حتى لا نحصل على شيطان مضر للصحة والذي يمكن ان يؤدي الى السرطان. يمكن تحضير الهمبورغر في المقلاة بدلا عن المشوى وجمع كل الدهن الزائد المتراكم في المقلاه حتى لا يصل الى صحوننا.

الحليب المخفوق

الحليب المخفوق هو بدون ادنى شك تحلية لذيذة جدا وشعبية جدا لكنه مسمن جدا. حتى يكون #من الممكن الاستمرار بالاستمتاع بالحليب المخفوق اللذيذ ومع ذلك ان نحافظ على صحتنا ووزننا ينصح بتحضيره #من مثلجات قليلة الدسم وحليب قليل الدسم. اذا اردتم اضافة الشوكلاطة يمكن اضافة القليل او اضافة الفواكه او حتى زبدة الفول السوداني.

الكولا والمشروبات الغازية

كاس الكولا البارد يمكن ان يحسن طعم اي وجبه في كل ايام السنه وفي كل فصل. لكن صفيحة الكولا تضيف لكل وجبه 8 ملاعق سكر اضافيه وهي عباره عن كميه كبيرة للغاية. بدلا #من الكولا العاديه يمكن استهلاك كولا “دايت” خاصه لتخفيف الوزن بدون رجيم ( والتي تضم العديد #من السيئات) او الشاي البارد غير المحلى. الشاي البارد يمكن تحضيره في البيت ايضا: قوموا بغلي كاسين #من الماء وقوموا بادخال اربعة اكياس شاي بالطعم الذي تريدونه. بعد ذلك قوموا باضافة كاسين #من الماء البارد وانتظروا حتى يبرد المشروب. ممكن اضافة القليل #من الليمون لتحسين الطعم

شبكةعيونالإخبارية

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