القنصلية العامة المصرية فى شنجهاى تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم

فتحت القنصلية العامة المصرية فى شنجهاى أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم السبت بتوقيت الصين أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج لعام 2015.

وكانت القنصلية قد أنهت استعداداتها للانتخابات بإعادة التأكيد على مواقع التواصل الاجتماعى على أهمية المشاركة الواسعة فى تلك الانتخابات لاستكمال الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة طريق المستقبل، مبرزة اهتمام الدولة المصرية العميق بممارسة أبنائها المصريين فى الخارج لحقوقهم الدستورية والسياسية، وذلك فى إطار حرصها على ربطهم بالوطن الأم وثقتها فى دورهم المهم فى دعم بلدهم العظيم مصر.

وكان السفير خالد يوسف قنصل عام مصر فى شنغهاى قد أدلى بتصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الصين منذ نحو أسبوع قال فيها إن الاستعدادات فى القنصلية العامة المصرية فى شنغهاى تجرى على قدم وساق للإعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب 2015.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت الصين يومى السبت 17 أكتوبر والأحد 18 أكتوبر للمرحلة الأولى، والإعادة يومى الاثنين 26 أكتوبر والثلاثاء 27 أكتوبر، فى حين تجرى المرحلة الثانية يومى السبت 21 نوفمبر والأحد 22 نوفمبر والإعادة يومى الاثنين 30 نوفمبر والثلاثاء 1 ديسمبر.

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