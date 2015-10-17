60%من القراء يتوقعون نجاح التعليم فى التصدى للاعتداء على المعلمين بالمدارس

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح التعليم فى التصدى لمسلسل الاعتداء على المعلمين بالمدارس؟"، توقع غالبية القراء نجاح التعليم فى التصدى لمسلسل الاعتداء على المعلمين بالمدارس.

وتوقع 60% من القراء نجاح التعليم فى التصدى لمسلسل الاعتداء على المعلمين بالمدارس، بينما استبعد 39% من القراء نجاح التعليم فى التصدى لمسلسل الاعتداء على المعلمين بالمدارس، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.