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الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

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الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من بين متر إلى متر ونصف والرياح شمالية شرقية، أما فى البحر الأحمر فيكون الطقس معتدل مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

الإسكندرية 20 29

مطروح 20 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

بلطيم 21 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 21 33

العريش 17 30

نخل 16 31

طابا 17 33

الطور 23 33

مرسى علم 25 36

الغردقة 25 37

شرم الشيخ 27 36

رفح 17 29

كاترين 18 35

سيوة 19 30

المنيا 20 33

الفيوم 20 33

رأس سدر 21 30

أبوسمبل 27 41

وسط الدلتا 20 32

أسيوط 19 35

سوهاج 20 36

الأقصر 23 40

أسوان 26 42

شلاتين 24 36

حلايب 27 33

الوادى الجديد 25 36

قنا 24 39

نويبع 22 35

السلوم 17 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>


>الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 40

المدينة 28 39

الرياض 25 36

المنامة 28 34

أبوظبى 28 36

الدوحة 29 36

الكويت 23 36

دمشق 14 33

بيروت 22 31

عمان 19 32

القدس 18 28

غزة 22 29

بغداد 21 36

مسقط 27 32

صنعاء 10 24

الخرطوم 31 42

طرابلس 22 29

تونس 17 28

الجزائر 15 31

الرباط 18 27

نواكشوط 26 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
>


>الصغرى العظمى

أنقرة 7 21
>اسطنبول 17 22
>اسلام اباد 19 30
>نيودلهى 22 34
>جاكرتا 24 30
>بكين 14 24
>كوالامبور 24 33
>طوكيو 16 22
>أثينا 17 25
>روما 11 19
>باريس 6 9
>مدريد 10 22
>برلين 6 10
>لندن 9 14
>مونتريال 2 7
>موسكو 2 10
>نيويورك 9 13
>واشنطن 8 14

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