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تشديدات أمام أكاديمية الشرطة فى قضية محاكمة نجلى مبارك بالتلاعب بالبورصة

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تشديدات أمام أكاديمية الشرطة فى قضية محاكمة نجلى مبارك بالتلاعب بالبورصة تشديدات أمام أكاديمية الشرطة فى قضية محاكمة نجلى مبارك بالتلاعب بالبورصة
تشهد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس اليوم السبت، تكثيفا أمنيا مشددا لتأمين وصول علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق إلى المحكمة لمثولهما أمام هيئة المحكمة لسماع مرافعة الدفاع بقضية التلاعب بالبورصة وسط انتشار قوات كثيفة تابعة للجيش، بالإضافة إلى عدد من المدرعات حول أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة، وتكثف قوات الأمن المركزى انتشارها أمام البوابات وصولا إلى قاعة المحاكمة.

كما ينتشر رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة لتقليل الكثافة المرورية، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى.
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