60 ألف شاب يسجلون أسماءهم للالتحاق ببرنامج الرئاسة للتأهيل للقيادة

قال الدكتور خالد حبيب ، أحد مسئولى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عدد من قاموا بالتسجيل بالبرنامج حتى الآن وصل إلى 60 ألف متقدم منذ فتح باب التسجيل فى 20 سبتمبر الماضى .

وأضاف الدكتور خالد حبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هذا العدد يؤكد وعى الشباب بأهمية المشاركة المجتمعة فى الفترة المقبلة واهتمام الرئيس بهم وأنهم سيكونوا نواة المستقبل موضحا أنه تم طرح فكرة جديدة وهى أن تحوى الدفعة الواحدة 500 شاب متدرب بدلا من 250 بحيث يتم قبول أعداد أكبر لكن هذا سيتطلب مجهودا مضاعفا من جميع العاملين بالمنظومة.

وأشار الدكتور خالد حبيب، إلى أن الرئاسة تقوم حاليا باختيار أعضاء الفريق التنفيذى الذى سيدير البرنامج عند انطلاق تدريب الشباب وتنسيق مصدر التمويل للمقابل الذى سيحصل عليه من سيشاركون فى إدارة البرنامج، موضحا أن هناك فارقا بين من سيديرون البرنامج وبين من سيحاضرون به حيث إن المحاضرين سيكونون من أساتذة الجامعات ، بينما سيتولى التدريب مدربون مصريون وعالميون لديهم القدرة على التدريب على أعلى مستوى.

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