اليوم.. المحاكم الابتدائية تسلم القضاة مظاريف أوراق انتخابات مجلس النواب

تواصل اليوم السبت، المحاكم الابتدائية بمحافظات المرحلة الأولى تسليم القضاة المشرفين على اللجان مظاريف بأوراق العملية الانتخابية، كما ينتقل عدد من القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية فى المرحلة الأولى إلى المحافظات اليوم بعد أن انتقل عدد كبير منهم أمس الجمعة، ونقلتهم طائرات حربية خاصة فى المحافظات النائية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد القضاة الذين سيقومون بالإشراف على الانتخابات 16 ألف قاض، وتم نقل عدد منهم أمس إلى بعض المحافظات مثل أسوان والأقصر وقنا ومرسى مطروح.

يذكر أن اليوم السبت، بدأت انتخابات المصريين بالخارج للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 139 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية بمختلف دول العالم، باستثناء بعض الدول التى ألغت اللجنة العليا للانتخابات لجان الانتخابات والتصويت فيها ومن بينها ليبيا واليمن وسوريا وإفريقيا الوسطى، لأنها مناطق تشهد نزاعات مسلحة.

وتجرى المرحلة الأولى فى 14 محافظة هى (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح)، وتجرى الانتخابات بالخارج اليوم السبت وغدا الأحد، وفى الداخل تجرى يومى الاحد والإثنين، وتعلن النتائج يوم الثلاثاء المقبل.