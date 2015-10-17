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"أوقاف الإسكندرية": 200 مسجد لجمعيات أهلية تجمع تبرعات دون وجه حق

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"أوقاف الإسكندرية": 200 مسجد لجمعيات أهلية تجمع تبرعات دون وجه حق "أوقاف الإسكندرية": 200 مسجد لجمعيات أهلية تجمع تبرعات دون وجه حق
قال الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مديرية الأوقاف رصدت عدة مساجد تسيطر عليها الجمعيات الأهلية وتضع صناديق ذات أقفل ضخمة لجمع تبرعات من المصليين والمواطنين بدون وجه حق.

وأضاف الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان أن عدد المساجد التى تم حصرها بلغ 200 مسجد وجارى التأكد من شرعية الجمعيات الأهلية، مؤكداً أنه ليس من حق أى جمعية أن تضع صناديق تبرعات بالمساجد مخالفة للقانون وبدون أيه ضمانات وإيصالات للمواطنين تؤكد لهم اين توضع أموالهم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن من ضمن الجمعيات التى تم رصدها فى الفترة الأخيرة هى جمعية مصباح الخير" بمنطقة الأنفوشى وهى تابعة للدعوة السلفية بالإسكندرية وجار اتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية ستلاحق جميع الصناديق الموجودة بالمساجد التى تنهب أموال المصلين ومنعها بجميع مساجد الإسكندرية حفاظاً على دور الأوقاف وإعادة الهيبة للمساجد.


>- بالصور.."أوقاف الإسكندرية"تزيل صناديق التبرعات من مساجد الجمعيات الخيرية

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