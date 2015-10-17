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ضبط 1459 مخالفة مرورية و11 شخصا بحوزتهم أسلحة فى حملة بالبحيرة

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ضبط 1459 مخالفة مرورية و11 شخصا بحوزتهم أسلحة فى حملة بالبحيرة ضبط 1459 مخالفة مرورية و11 شخصا بحوزتهم أسلحة فى حملة بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والتشكيلات العصابية وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 88 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1459 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح الفورى وحجز مركبات واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة وضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.

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مصر 365