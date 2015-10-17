مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث طريق بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بطريق "الدلنجات - الوفائية" أمام قرية درشاى دائرة مركز شرطة الدلنجات.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 902481 / 6139 نقل بمقطورة بحيرة قيادة "فاضل عبد العزيز الشرقاوى" سائق ومقيم عزبة هندى دائرة المركز، السيارة رقم 2491 ب د ج / 1438 ب م ر نقل بمقطورة قيادة "حامد عاطف عبد الجواد" سائق ومقيم بقرية فرهاش / مركز حوش عيسى، دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) قيادة "أيمن فرج ناجى" طالب ومقيم بقرية السكران دائرة المركز.

وأكدت التحريات، أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة من بين يدى قائدها، مما أدى إلى اصطدامها بمؤخرة السيارة الثانية وتوالى اصطدام الدراجة بهما.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة مرافقه مجند شرطة محمد صلاح النجار من قوة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا ومقيم بقرية عبد المجيد صالح بجروح بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام والمصاب لمستشفى دمنهور العام للعلاج وتحرر المحضر 26153 /2015 جنح المركز.