المزينة: شرطة دبي تطبق أفضل الممارسات العالمية

اعتبر اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي: إن فوز شرطة دبي بهذا العدد من الجوائز في ظل قوة التنافس مع عدد من الجهات العالمية الرائدة يؤكد كفاءتها واحترافها ومستوى الأداء الذي وصلت إليه وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير العالمية المعتمدة، وخلق ونشر ثقافة الإبداع والبيئة المحفزة على الابتكار، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج للخبرة العريقة التي تمتلكها شرطة دبي في مجال الجودة والتميز وجعلت منها نموذجاً فريداً يترجم رؤى القيادة الرشيدة ويجسد مفاهيم الإبداع والابتكار.

جاء ذلك بعد فوز القيادة العامة لشرطة دبي بتسع جوائز من جوائز منظمة الأفكار الأميركية، في الحفل الذي أقيم في مدينة هانوفر بولاية ميرلاند الأميركية على هامش المؤتمر السنوي للمنظمة لعام 2015.

وتسلم اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، الجوائز التي فازت بها شرطة دبي من المشاركين في الجائزة، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، والعميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عمر عبد الله عبد العزيز الشامسي، مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة، والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، وعدد من الضباط.

وقال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن هذا الفوز يعد إنجازاً جديداً للدولة ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، ويعكس مدى تميزها واستغلالها الأمثل لمواردها البشرية وفق أفضل معايير الجودة والتميز، مما أهَّلها لحصد الجوائز المحلية والإقليمية العالمية، وتعزيز مسيرتها في الارتقاء بأدائها المتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي.

اهتمام

وأكد اللواء خميس مطر المزينة، أن شرطة دبي تولي الأفكار الإبداعية والمتميزة اهتماماً كبيراً، وتحرص باستمرار على تكريم الموظفين المبدعين وأصحاب الاقتراحات المطبقة، الأمر الذي خلق بيئة محفزة ومشجعة وحاضنة للإبداع وعمدت إلى تقنين مفاهيم الجودة العالمية، وضمنت بذلك تطبيقها في مختلف جوانب المسؤولية والمهام الموكلة إليها، فكانت التجارب الرائدة والأفكار الإبداعية نتائج حتمية للسياسة العامة التي نفذتها شرطة دبي، واستطاعت من خلالها العبور إلى مصاف المؤسسات الأمنية الرائدة والتي يشار إليها بالبنان.

متابعة

ومن جانبه قال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، إن فوز القيادة العامة لشرطة دبي بهذه الجوائز جاء نتيجة متابعة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، لجهود الإدارات وكوادرها، وحثهم على الإبداع والابتكار مما أهل شرطة دبي لتحقيق الفوز في العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية.

وأعرب اللواء العبيدلي عن فخره واعتزازه بالفائزين بجوائز منظمة الأفكار الأميركية في مختلف فئاتها، حيث إن فوزهم يساعد في تبني المزيد من المبادرات الإبداعية والابتكارات وتقديم الاقتراحات البناءة بما يخدم أهداف القيادة العامة لشرطة دبي الاستراتيجية ورؤيتها في تحقيق التميز والريادة في كل المجالات.

مشيراً إلى أن الجوائز التسع كانت في فئة أفضل ابتكار في مجال الشرطة والأمن من خلال برنامج أمنك بلمسة زر الذي تنفذه الإدارة العامة للعمليات، وجهاز الغواص للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز الشرطة الذكي وألعاب التوعية للإدارة العامة للخدمات الذكية، وأفضل ابتكار – فئة الفرق لأكاديمية شرطة دبي، وفئة أفضل راعٍ للإبداع وفاز بها العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وأفضل قائد للإبداع وفاز بها العقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، وأفضل مقيم وفاز بها الرائد ماجد ناصر البردان من الإدارة العامة للجودة الشاملة، وأفضل إداري برنامج اقتراحات وفاز بها العريف هيثم عبده سعيد من الإدارة العامة للجودة الشاملة.

استمرارية

من جانبه قال العقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، إن مشاركة شرطة دبي جاءت بناءً على تقديم طلب من المنظمة للمشاركة في جوائزها المختلفة والتي توزع في ختام المؤتمر، وفازت تلك الأفكار في مختلف الفئات في المراحل النهائية، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي بدأت المشاركة في جوائز منظمة الأفكار الأميركية من العام 2011 وحصدت خلال مشاركاتها 28 جائزة في مختلف فئاتها.

دعم المبادرات

منظمة الأفكار الأميركية مؤسسة دولية غير ربحية معنية بدعم وتعزيز مبادرات الموظفين حول العالم بأساليب وطرق متطورة، و يستمر عطاؤها على مدار أكثر من 70 عاماً في مجال دعم الأفكار والحس الإبداعي على مستوى العالم، وتقوم بتحفيز الجهات الأعضاء بها وتزويدهم بآخر مستجدات أنظمة الاقتراحات.