وفاة أسرة إماراتية من 4 أفراد بحادث بليغ على طريق مليحة

توفيت أسرة إماراتية مكونة من أربعة أفراد هم ( الأب 34 سنة ، الأم 26 سنة ، وطفليهما 4 سنوات و 6 أشهر ) اثر تعرضهم لحادث بليغ على طريق الشارقة - مليحة بالمنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة .

وقال العقيد حران مبارك الجزيعي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، عن تفاصيل الحادث أنه رود بلاغ في حوالي الساعة 12.40من مساء اليوم الجمعة الموافق 16/10/2015 ، إلى غرفة العمليات بمركز شرطة الذيد الشامل ، مفاده وقوع حادث تصادم متقابل بين مركبتين ، على طريق الشارقة - مليحة ، ووجود مصابين بالحادث ، وانحشار عدد من ركاب المركبتين المصابين بداخلها .

وعلى إثر ذلك فورا تم إنتقال دوريات مركز شرطة الذيد الشامل وقسم المرور والدوريات ، والضابط المناوب ، وعدد من سيارات الاسعاف الوطني ، وقوة من الدفاع المدني لاخراج وانقاذ المصابين ، وعند الوصول إلى موقع الحادث .

تبين وجود ( 4 ) أشخاص من الأسرة الإماراتية ، داخل المركبة ذات الدفع الرباعي ، التي كانوا يستقلونها ، فتم اخراجهم بواسطة قوة الدفاع المدني ، حيث تبين وفاتهم في موقع الحادث ، فتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف الوطني ، الى مستشفى القاسمي ومستشفى الذيد بإمارة الشارقة ، وتم كذلك نقل المصاب الخامس وهو قائد المركبة الأخرى والمتسببة بالحادث من نوع صالون ، إلى مستشفى الذيد بإمارة الشارقة ، لإصابته بإصابات متوسطة .

وتم تخطيط الحادث من قبل دوريات قسم المرور والدوريات ، ولجنة الحوادث المرورية ، وتبين من خلال التخطيط المبدئي ، أن سبب الحادث يعود إلى الإنحراف المفاجئ لقائد المركبة الصالون المتسببة بالحادث ، حيث أدى ذلك إلى اصطدام المركبة بالحاجز الخرساني الفاصل بين اتجاهي الطريق ، وتطاير المركبة إلى المسار المقابل ، واصطدامها بالمركبة الأخرى التي كانت تستقلها العائلة المتوفاة .

وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة تم تسليم جثث المتوفين إلى ذويهم بناء على توجيه سعادة رئيس نيابة الذيد ، وعمل قضية مرورية ، تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة .

وأعربت شرطة الشارقة عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم ، حيث تهيب بجميع السائقين ، توخي الحيطة والحذر ، والالتزام بحدود السرعات المقررة على الطرق الخارجية والانتباه والتركيز أثناء القيادة.

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