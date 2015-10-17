أوباما يبحث مع ولى عهد أبوظبى التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط

جرى الرئيس الأمريكى باراك أوباما الجمعة اتصالا هاتفيا بولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة التطورات الأخيرة فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض فى بيان صحفى إن أوباما والشيخ محمد بن زايد اتفقا على أن العمليات العسكرية الروسية فى سوريا يجب أن تركز على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وليس جماعات المعارضة السورية المعتدلة كما شددا على أهمية تهيئة الظروف اللازمة لانتقال سياسى فى سورية.

وفيما يتعلق باليمن، اتفق الزعيمان على أهمية توسيع عملية توزيع المساعدة الإنسانية بشكل فورى وأن على جميع الأطراف استئناف المفاوضات على وجه السرعة بهدف إنهاء الصراع.

كما اتفق الرئيس الأمريكى وولى عهد أبوظبى على أهمية تحرك الأطراف فى ليبيا سريعا لإقرار الاتفاق السياسى الذى تم التوصل إليه من خلال المفاوضات التى رعتها الأمم المتحدة.

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