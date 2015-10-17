السعودية تعلن مقتل 6 اشخاص وإصابة 9 آخرين فى تبادل لإطلاق النار

أعلن المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى مقتل ستة اشخاص وإصابة تسعة آخرين عندما فتح مسلح النار على المارة شرق السعودية، التى يسكنها عدد كبير من الشيعة، قبل أن يتم قتله بنيران قوات الأمن .

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى فى بيان له مساء الجمعة " بأنه فى حوالى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، تم رصد شخص يحمل سلاحاً من نوع رشاش بالقرب من مسجد الحيدرية بمدينة سيهات فى محافظة القطيف، وشروعه بإطلاق النار عشوائياً على المارة فى محيط المسجد، مشيرا إلى ان دورية الأمن بادرت فى الموقع بالتعامل معه بما يقتضيه الموقف وتبادل إطلاق النار معه مما أدى إلى مقتله .

وأعلن اللواء التركى انه" نتج عن قيامه بإطلاق النار مقتل ستة خمسة مواطنين من المارة، بينهم امرأة، وإصابة 9 آخرين .

واكتفى اللواء التركى بالقول ان "الحادث لا يزال محل المتابعة الأمنية "،دون الكشف عما اذا كان الفاعل ينتمى إلى الجماعات الإرهابية ام لا، ويأتى إطلاق النار بعد يومين من بدء احتفالات عاشوراء لدى الشيعة.

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