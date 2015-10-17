محامى برديس وشاكيرا:الإفراج عنهما قريبا وعودتهما للفن مرهون بنفسيتهما

قال محمد خيرى، محامى الراقصتين "برديس" و"شاكير" والذان يقضيان عقوبة الحبس 3 أشهر لاتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور، إنه بصدد إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهمتان بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهما والتى قضت بها محكمة جنح مستأنف العجوزة، والإفراج عن موكلتيه من قسم شرطة العجوزة خلال الأسبوع القادم.

وأضاف خيرى، أنه حتى الآن لم تستقر الراقصتين على وجهتهما فور الإفراج عنهما، وعن ما إذا كانا سيعودان لمزاولة نشاطهما الفنى مرة أخرى أم الاعتزال، وأن كل هذا سيتحدد وفقًا لحالتهما النفسية، ومدى تقبلهما فى الشارع.